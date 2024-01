Lachstatar

per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Ina Lichtenthäler Rezeptautor/Rezeptautorin: Ina Lichtenthäler

Zutaten:

100 - 150 g Räucherlachs

100 g Speck

250 g Kräuterfrischkäse

1 Becher Schmand

1 TL Petersilie

1 TL Schnittlauch

Salz

Pfeffer

Rote Pfefferkörner

Zubereitung:

Lachs kleinschneiden und jeweils 1 halben TL Lachs zum Frischkäse auf dem Servierlöffel. Kräuterfrischkäse mit gehackten Kräutern vermengen nach Geschmack mit Pfeffer und Salz nachwürzen, in eine Spritztüte füllen und auf Vorspeisenlöffel geben. In einer Pfanne den Speck knusprig-kross braten, dann die Speckscheiben in rautenförmiger Stückchen schneiden und über dem Lachs anrichten. Zum Schluss noch ein rotes, süßes Pfefferkorn pro Servierlöffel.

