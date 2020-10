Zuerst steht ein herbstlicher Salat an Zwiebel-Quiche auf dem Tisch, dann Boeuf Bourguignon an Kartoffel-Pastinaken-Stampf mit Rote-Beete-Chips, danach eine Trilogie in Rot: Rotweinkuchen, Rotweinparfait und Rotwein-Pflaumen mehr...