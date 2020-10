per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Monika Kunz Rezeptautor/Rezeptautorin: Monika Kunz

Krokant-Bratapfel im Weinsud SWR/megaherz - Anne Deiss

Bratapfel im Weinsud:

6 säuerliche Äpfel

Saft einer Zitrone

Butterflöckchen

Johannisbeerengelee

1/4 l Weißwein

Krokant

Marzipan

Für den Krokant:



100 g Zucker

1 gehäufter TL Butter

100 g Nüsse

Backpapier

Walnusskugeln:



200 g Mehl

1 TL Backpulver

200 g Puderzucker

1 Prise Salz

1/2 TL Zimt

1/2 TL Ingwer

1 Ei

50 ml Rapsöl

50 ml kalte Milch

200 g Walnüsse gemahlen

Zum Bestreichen:

1 Ei

1 EL kaltes Wasser

Zum Garnieren:

Kleine Walnusshälften

Bratapfel im Weinsud:

Die Äpfel schälen und mit einem Apfelausstecher die Mitte herausnehmen. Das untere Loch mit Marzipan verschließen. Die Äpfel von außen mit Zitronensaft einreiben und in Krokant wälzen. Dann in eine Form mit Deckel setzen und mit Gelee befüllen, Butterflöckchen aufsetzen und mit Wein begießen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 35 Minuten garen.

Krokant:

Den Zucker in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze schmelzen lassen. Nicht umrühren. Die Butter zufügen und karamellisieren.

Die Nüsse rasch dazugeben und umrühren. Die Masse zwischen zwei Backpapieren ausrollen und dann kleinhacken.

Walnusskugeln:

Das Mehl mit dem Backpulver und dem Puderzucker auf eine Arbeitsfläche sieben. In der Mitte in eine Mulde die Gewürze, das Ei, das Rapsöl und die Milch geben. Die Walnüsse darauf streuen. Von außen nach innen rasch zu einem glatten Teig verarbeiten, zur Kugel formen, in Folie wickeln und etwa eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Danach den Teig zu walnussgroßen Kugeln formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Das Eigelb mit dem Wasser verquirlen und die Kugel damit bestreichen. Auf jede Kugel eine Walnusshälfte drücken. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad auf mittlerer Schiene etwa 20 Minuten backen.

Übersicht aller SWR Rezepte