Portionen: 6 Koch/Köchin: Ina Lichtenthäler Rezeptautor/Rezeptautorin: Ina Lichtenthäler

Chinasalat im Schwalbennest SWR SWR/megaherz - Elisabeth Kratzer

Zutaten:

China Salat:

1 Kopf Chinakohl

1 Bund Frühlingszwiebeln/Lauchzwiebeln

2 Pck. Asia-Nudeln

100 g Salatkörner- Mischung

100 g Pinienkerne

Für die Soße:

Ca. 1 Tasse Öl

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

4 EL Zucker

4 EL Essig

Asia-Gewürz: Chili-Sesamöl und getr. Sojabohnen, getr. Knoblauch und getr. Petersilie

Kräuterbutter:

250 g Butter

1 Knoblauchzehe fein gehackt

½ Zwiebel fein gehackt

1 EL Petersilie fein gehackt

1 EL Schnittlauch fein gehackt

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zitronenbutter:

250g Butter

Saft ½ Zitrone

1 EL gehäufte frische Minze

1 knapper EL Petersilie

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Tomatenbutter:

250 g Butter

150 g Tomatenmark

½ Zwiebel

1 gehäufter EL Basilikum

1EL Petersilie

1EL Oregano

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Schwalbennest:

Ca. 200 g geriebener Parmesan

Zubereitung:

China Salat:

Chinakohl klein schneiden, waschen und abtropfen lassen. Frühlingszwiebeln in dünne Röllchen schneiden. Beides in eine Schüssel geben.

Asia-Nudeln in der Hand zerdrücken darüber verteilen.

Für die Soße:

Salatkörner- und Pinienkerne mit 1 EL Öl in einer Pfanne leicht anbräunen, mit der Soße über den Salat geben und mischen.

Kräuter-, Tomaten- und Zitronenbutter:

Alles miteinander verrühren und anschließend kaltstellen.

Schwalbennest:

Pro Schwalbennest etwa eine Handvoll geriebenen Parmesan in einer Pfanne bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun ausbacken. Den noch warmen „Parmesanpfannkuchen“ über eine umgedrehte Müsli-Schüssel stülpen und mit einem sauberen Geschirrtuch andrücken. Ca. eine halbe Minute warten, bis das so entstandene „Parmesanschälchen“ abgekühlt ist. Fertig.

