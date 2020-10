per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Nadja Adams Rezeptautor/Rezeptautorin: Nadja Adams

Maifelder Kartoffelblüten auf Rucola-Pesto mit Wildschwein-Schinken SWR SWR/Megaherz - Anne Deiß

Zutaten:

Kartoffel Bier Brot:

300 g mehlige Kartoffeln

150 g Roggenmehl

400 g Weizenmehl

½ Würfel Hefe

375 ml lauwarmes Bier

1 EL Salz

1 Bd Schnittlauch, in Röllchen geschnitten

1 EL Mehl

Rucolapesto:

50 g Bauernkäse, überjährig

50 g Pinienkerne

100 g Rucola

70 g Olivenöl

Salz/Pfeffer

Kartoffelblüten:

6- 8 mittelgroße Kartoffeln

Rapsöl

Salz/ Pfeffer

Zubereitung:

Kartoffel Bier Brot:

Kartoffeln schälen, waschen, weich kochen und stampfen. Mehl in eine Schüssel sieben und in der Mitte eine Vertiefung schaffen. Hefe hineinbröckeln, mit lauwarmem Bier verrühren und abgedeckt an einem warmen Ort etwa 20 Minuten gehen lassen. Das restliche Bier, Schnittlauch, Kartoffelstampf und Salz dazugeben, verkneten und weitere 40 Minuten gehen lassen. Danach den Teig zu Laiben formen, weiter 30 Minuten gehen lassen.

Das Brot mit etwas Bier bestreichen, mit Mehl bestäuben und im vorgeheizten Backofen erst 5 Minuten bei 220°C und anschließen 40-50 Minuten bei 160°C Umluft backen.

Rucolapesto:

Den Bauernkäse grob reiben und den Rucola grob zerkleinern. Alle Zutaten in einem Mixer zerkleinern und vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und in Gläser füllen.

Kartoffelblüten:

Die Kartoffeln schälen und in feine Scheiben schneiden. Diese mit Rapsöl, Salz und Pfeffer vermischen. Danach die einzelnen Scheiben als Reihe, dachziegelartig auslegen, aufrollen und als Rose in eine Muffinform stellen. Eventuell noch einzelne Kartoffelscheiben dazwischen stecken. Dann für etwa 30- 40 Minuten bei 190°C Umluft in den Backofen geben. Wichtig: nach 20 Minuten noch mal mit Öl bepinseln.

Die Kartoffelblüten auf einem Teller mit Rucolapesto anrichten. Brot und Schinken und etwas Salat als Beiwerk dazulegen.

