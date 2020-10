per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Nadja Adams Rezeptautor/Rezeptautorin: Nadja Adams

Rindermedaillons an Kräuterbutter mit grünem und weißem Spargel SWR SWR/megaherz - Anne Deiß

Zutaten:

Rindermedaillons:

4 Rindermedaillons

Butterschmalz

Salz/ Pfeffer

Fleischthermometer

Kräuterbutter:

100g Butter

1 Knoblauchzehe

Salz/Pfeffer

Kräuter nach belieben

Sauce Hollandaise:

2 Eigelb

1 EL Zitronensaft

1-2 EL Creme fraiche

100g Butter

Salz/Pfeffer

Spargel:

2 kg Spargel

Salz/ Zucker/ Butter

Schwenkkartoffeln:

800 g kleine festkochende Kartoffeln

Salz

Butterschmalz

Zubereitung:

Rindermedaillons:

Rindermedaillons trockentupfen, Backofen auf 120°C Umluft vorheizen. Das Fleisch in heißem Butterschmalz von beiden Seiten scharf anbraten. Danach in eine gefettete Auflaufform legen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Auflaufform in den Backofen stellen und mit Hilfe eines Fleischthermometers so lange garen, bis eine Kerntemperatur von 58 °C erreicht ist.

Kräuterbutter:

Knoblauchzehe schälen und kleinhacken, Kräuter waschen, trockentupfen und hacken. Butter schaumig schlagen, würzen und Kräuter mit Knoblauch untermischen. Die weiche Kräuterbutter mit einem Spritzbeutel in kleine Tupfen portionieren und kühl stellen.

Sauce Hollandaise:

Die Butter in einem Topf bei geringer Hitze langsam zergehen lassen. Das Eigelb, Zitronensaft und Creme fraiche in einem hohen Behälter mit einem Pürierstab schaumig schlagen. Unter ständigem Rühren die flüssige Butter zur Eigelbmischung geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Die fertige Sauce kann gut im Wasserbad warmgehalten werden.

Spargel:

Den Spargel schälen. Reichlich Wasser zum Kochen bringen und am besten in einen länglichen Topf legen. Salz, Zucker und Butter hinzufügen. Den Spargel in das kochende Wasser geben und leicht köcheln lassen. Dann den Spargel bissfest garen und abgießen.

Schwenkkartoffeln:

Kartoffeln waschen und 20 - 25 Minuten in Salzwasser garkochen. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die Kartoffeln darin schwenken.

