Portionen: 6 Koch/Köchin: Helga Wisser Rezeptautor/Rezeptautorin: Helga Wisser

Tafelspitz mit Kräuterremoulade SWR SWR/Megaherz - Andreas Mauche

Tafelspitz:



1 Zwiebel

1 Möhre

1 Bund Suppengemüse

1 EL Butterschmalz

1 1/2 kg Tafelspitz vom Ochsen (beim Metzger vorbestellen)

Mayonnaise:



1/2 Bund gemischte Kräuter (z. B. Salbei, Brennnessel, Currykraut)

2 sehr frische Eier

2 EL Obstessig

1 TL Salz · Pfeffer aus der Mühle

1 1/2 EL Honig

1/2 l kaltgepresstes Öl

Kartoffeln:



12 mittelgroße Kartoffeln

1/2 Bund Schnittlauch

2 EL Butter

Salz

Außerdem:

Borretsch-, Ringelblumen-, oder Schnittlauchblüten oder Salbeiblätter zum Garnieren

Für den Tafelspitz die Zwiebel und die Möhre schälen und halbieren. Das Suppengemüse putzen und schälen bzw. waschen und in grobe Stücke schneiden.



Das Butterschmalz in einem Topf erhitzen und den Tafelspitz darin rundum anbraten. Das Gemüse dazugeben und mit 1/2 l Wasser ablöschen. Den Tafelspitz zugedeckt bei schwacher Hitze knapp unter dem Siedepunkt 3 Stunden ziehen lassen.

Inzwischen für die Mayonnaise die Kräuter waschen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und grob hacken. Kräuter, Eier, Essig, Salz, 1 Prise Pfeffer und Honig im Küchenmixer fein pürieren. Das Öl in einem feinen Strahl dazugießen und untermixen, bis die Mayonnaise die richtige Konsistenz hat. Bis zum Servieren kühl stellen.



Für die Kartoffeln die Kartoffeln mit der Schale gründlich waschen und in kochendem Salzwasser weich garen. Den Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in Röllchen schneiden. Die Kartoffeln abgießen, kalt abschrecken, kurz ausdampfen lassen und pellen. Die Butter in einer Pfanne zerlassen und die Kartoffeln darin schwenken.

Mit Salz und dem Schnittlauch bestreuen.

Den Tafelspitz aus dem Sud nehmen, kurz ruhen lassen und in Scheiben schneiden. Das Fleisch mit der Kräutermayonnaise und den in Butter geschwenkten Kartoffeln auf Tellern anrichten und mit den essbaren Blüten, Schnittlauchröllchen und nach Belieben Salbeiblättern garnieren.

