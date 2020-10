Portionen: 6 Koch/Köchin: Susanne Stein Rezeptautor/Rezeptautorin: Susanne Stein

Beerengrütze an weißem Schokomousse SWR SWR/megaherz - Anne Deiss

Zutaten:

Für die Beerengrütze:

300 ml roter Fruchtsaft

45 g Sago

600 g gemischte Beeren (z. B. Stachelbeeren,

Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren,

Jostabeeren, Erdbeeren)

ca. 2 EL brauner Zucker

Für die Mousse:

400 g weiße Kuvertüre

1/2 Tonkabohne

600 g Sahne

400 g Schmand

Zubereitung:

Für die Grütze Fruchtsaft und Sago in einem Topf verrühren. Unter ständigem Rühren aufkochen und anschließend zugedeckt bei schwacher Hitze 20 Minuten

köcheln, dabei gelegentlich umrühren. Inzwischen die Beeren verlesen bzw. putzen und waschen. Die Beeren in die Fruchtsaftmischung geben und alles bei mittlerer bis starker Hitze 2 bis 4 Minuten köcheln lassen, dabei nur noch vorsichtig umrühren, damit die Früchte ganz bleiben. Je nach gewünschter Süße Zucker unterrühren. In eine Schüssel umfüllen und abkühlen lassen.



Für die Mousse die Kuvertüre hacken und in einer Metallschüssel über dem heißen Wasserbad unter Rühren schmelzen. Etwa 10 Minuten abkühlen lassen. Etwas Tonkabohne mit der Muskatreibe auf die Schokolade reiben. Die Sahne steif schlagen. Den Schmand mit dem Schneebesen gut unter die Schokolade rühren. Ein Drittel der Sahne mit dem Schneebesen kräftig unterrühren, die restliche Sahne nur vorsichtig unterheben. Die Mousse in eine Schüssel füllen oder direkt in Portionsschälchen verteilen und abgedeckt mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank stellen, am besten über Nacht.



Zum Servieren die Grütze mit der gestürzten oder ausgestochenen Mousse auf Tellern anrichten.



Dekotipp:

Als Deko eignen sich Sahnetupfer, Minzeblätter, Borretschblüten, in Zucker gewälzte frische Beeren (z. B. Johannisbeerrispe) oder Schokospäne.

