Portionen: 6 Koch/Köchin: Anke Gerhardt Rezeptautor/Rezeptautorin: Anke Gerhardt

Lammkeule mit Grillgemüse SWR SWR/megaherz - Anne Deiss

Zutaten:

Für die Lammkeule:

1 Knoblauchzehe

ca. 6 EL Öl

ca. 1 TL Gyrosgewürzmischung

ca. 1 TL getrockneter Rosmarin

ca. 1 TL getrockneter Thymian

Salz · Pfeffer aus der Mühle

1 Lammkeule (ca. 2 1/2 kg, mit

Knochen)

Für Röstkartoffeln und Gemüse:

18–24 kleine Kartoffeln

Salz

2 Zucchini

10 kleine Tomaten

je 1 rote und gelbe Paprikaschote

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

ca. 2 EL Olivenöl

ca. 2 TL gehackte mediterrane

Kräuter (z. B. Thymian, Rosmarin,

Oregano)

2 EL Öl

Pfeffer aus der Mühle

Für den Kräuterquark:

1 Limette

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

500 g Magerquark

200 g Naturjoghurt

100 g Schmand

ca. 60 g gehackte Kräuter

(z. B. Petersilie, Schnittlauch)

Salz · Pfeffer aus der Mühle

rosenscharfes Paprikapulver

(oder Cayennepfeffer)

Zubereitung:

2 Tage im Voraus für die Lammkeule den Knoblauch schälen, fein hacken und mit Öl, Gyrosgewürz, Rosmarin, Thymian sowie Salz und Pfeffer verrühren. Die Lammkeule waschen, trocken tupfen und rundum mit der Mischung einreiben. Zugedeckt 2 Tage im Kühlschrank ziehen lassen.



Den Backofengrill auf 225 °C vorheizen. Ein Ofengitter auf die mittlere Schiene und darunter ein Abtropfblech schieben. Die Lammkeule auf das Ofengitter legen und 10 Minuten angrillen. Die Temperatur auf 160 °C reduzieren und die Keule 1 1/2 Stunden grillen. Die Keule in Alufolie wickeln und etwa 1 Stunde fertig grillen, zwischendurch nochmals wenden.



Inzwischen für die Röstkartoffeln die Kartoffeln mit der Schale gründlich waschen und in Salzwasser 15 bis 20 Minuten weich garen. Abgießen, ausdampfen lassen, möglichst heiß pellen und abkühlen lassen.



Für das Gemüse die Zucchini putzen und waschen. Die Tomaten waschen und die Stielansätze entfernen. Die Paprikaschoten längs halbieren, entkernen und waschen. Das vorbereitete Gemüse in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und klein schneiden. Das Olivenöl in einer Grillpfanne erhitzen und die Zwiebeln kurz darin andünsten. Nach und nach Zucchini-, Tomaten- und Paprikastücke dazugeben und alles bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Wenden etwa

10 Minuten garen. Knoblauch und Kräuter dazugeben und kurz weiterköcheln. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Für den Quark den Limettensaft auspressen. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Quark, Joghurt und Schmand in einer Schüssel glatt verrühren. Zwiebel, Knoblauch und Kräuter unterrühren. Den Quark mit Limettensaft, Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken.



Vor dem Servieren für die Röstkartoffeln das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Kartoffeln darin rundum goldgelb anbraten. Die gegrillte Lammkeule aus dem Ofen nehmen, in Scheiben schneiden und mit Gemüse, Kartoffeln und Kräuterquark auf Tellern anrichten.

