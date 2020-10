per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Christina Burkhard Rezeptautor/Rezeptautorin: Christina Burkhard

Biskuit:

28 cm Ø:

8 Eier

300 g Mehl

350 g Zucker

2-3 EL Kakao

1/2 Päckchen Puddingpulver

Malagacreme:

500 g Quark

5 EL Zucker

12 Blatt Gelatine

100 ml Malaga (spanischer Süßwein)

3 EL Schokostreusel

800 ml Sahne

Geröstete Mandeln (zum Verzieren)

Rotweinbirne:



4 Birnen

Zitronensaft

Zimtpulver

400 ml Rotwein

6 EL Zucker

Geschmolzene Schokolade

Biskuit:

Die Eier trennen. Das Eiweiß steif schlagen. Eigelb mit dem Zucker schaumig rühren. Das Mehl mit dem Kakao und Puddingpulver sieben und mit der Eigelb/Zuckermasse vermengen. Zum Schluss das Eiweiß unterheben. Bei 185 Grad ca. 40 Minuten backen.

Malagacreme:

Gelatine in kaltes Wasser legen. Die Sahne steif schlagen. Quark und Zucker vermengen. Malaga in einem Topf vorsichtig erwärmen, Gelatine ausdrücken und in den warmen Malaga einrühren. Etwas abkühlen lassen. Die Flüssigkeit zur Quark-Zuckermasse geben und verrühren. Zum Schluss Schokoraspel und die Schlagsahne unterheben. Zum verzieren etwas Schlagsahne übriglassen. Den erkalteten Biskuitboden halbieren. Man benötigt nur eine Hälfte. Den Boden mit etwas Malaga beträufeln (optional) und einen Tortenring um den Boden legen. Die Malagacreme einfüllen und im Kühlschrank mind. 2 Stunden feste werden lassen.

Der Kuchen kann nach Belieben mit gerösteten Mandeln und/oder Sahne verziert werden.

Rotweinbirne:

Die Birnen schälen und sofort mit Zitronensaft beträufeln. Rotwein, Zimt und Zucker in einem Topf zum Kochen bringen. Die Birnenhälften etwa 10 Minuten darin kochen, bis sie weich werden und dann abkühlen lassen. Abgekühlt dann mit flüssiger Schokolade überziehen und aushärten lassen.

Den Rotweinsud einköcheln lassen und beim Servieren als Soße zur Birne geben.

