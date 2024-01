Saumagen mit flambiertem Ziegenkäse

per Mail teilen

Portionen: 8 Koch/Köchin: Andrea Koch Rezeptautor/Rezeptautorin: Andrea Koch

Zutaten:

Flambierter Ziegenkäse:

Ziegenfrischkäsetaler

Zucker

Saumagen:

6 dicke Scheiben Saumagen à ca. 100 g

Blätterteigstangen:



2 Pck. Blätterteig aus dem Kühlregal, rechteckig

200 g Schmand

80 g Schinken, geräuchert, gewürfelt

100 g Ziegengouda (mittelalt), gerieben

Salatsoße:



6 EL Rapsöl oder Leinöl

3 EL Himbeeressig

1 TL Senf

2 EL Himbeermark

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Flambierter Ziegenkäse

Die Ziegenfrischkäsetaler in der Mikrowelle 20 sec. auf höchster Stufe erwärmen und die Oberfläche vollständig mit Zucker bestreuen. Den Zucker mit einem Bunsenbrenner karamellisieren.



Saumagen

Saumagen in ca. 1,5 cm dicke Scheiben schneiden und in Butter und Öl von allen Seiten anbraten.



Blätterteigstangen

Den Blätterteig aufrollen, mit Schmand bestreichen und die Schinkenwürfeln darüber verteilen. Den geriebenen Käse darüber streuen und mit der zweiten Blätterteiglage bedecken. Den Rand etwas andrücken.

Den Blätterteig in 1,5 - 2 cm breite Streifen schneiden. Die Streifen vorsichtig spiralförmig drehen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Nach Belieben mit etwas Käse bestreuen und bei 180° ca. 25 Minuten goldbraun backen.

Salatsoße

Alle Zutaten in ein hohes Gefäß geben und mit einem Stabmixer zu einer homogenen Masse vermengen.

