Süßkartoffelsuppe

Portionen: 6 Koch/Köchin: Tanja Müller Rezeptautor/Rezeptautorin: Tanja Müller

Zutaten:

2 Schalotten

1 (ca. 350 g) Süßkartoffel

400 g Kartoffel

2 EL Butter oder Margarine

50 ml Weißwein

700 ml Gemüsebrühe

30 g Walnusskerne

1 EL Zucker

200 g Speckstreifen

1 TL Honig 200 ml Schlagsahne

200 g Schmand

Salz

Pfeffer

geriebene Muskatnuss

1/2 Bund Schnittlauch

Backpapier

Schalotten schälen und würfeln. Kartoffeln schälen, waschen und in Stücke schneiden. Fett in einem Topf schmelzen. Schalotten darin unter Rühren glasig dünsten. Kartoffeln zugeben, mit Wein und Brühe ablöschen. Aufkochen und bei schwacher Hitze ca. 20 Minuten köcheln lassen. Inzwischen Walnüsse, Zucker und zwei Esslöffel Wasser in einer kleinen Pfanne goldbraun karamellisieren. Auf einem Stück Backpapier verteilen und auskühlen lassen. Speck in einer Pfanne unter gelegentlichem Wenden knusprig braten. Honig kurz darunter rühren, aus der Pfanne nehmen. Suppe fein pürieren.

Sahne und Schmand einrühren, mit Salz und Pfeffer und Muskat abschmecken. Schnittlauch waschen trocken schütteln und, bis auf ein paar Halme zum Garnieren, in feine Röllchen schneiden. Suppe mit Speck und karamellisierten Nüssen in tiefen Tellern anrichten. Mit Schnittlauch garnieren.

