Koch/Köchin: Maria Neher Rezeptautor/Rezeptautorin: Maria Neher

Heißes Träubchen SWR

Zutaten:

pro Glas in einem Whiskeyglas:

190 ml Blanc de Noir

4 cl Traubensaft

4 cl Sirup (Sirup von schwarzen Nüssen)

Etwas Zimtzucker & Zitronensaft für die Gläser

Zubereitung:

Wein, Traubensaft, Sirup im Topf erhitzen. Zitronensaft und Zimtzucker jeweils auf einen Teller geben. Glas über Kopf erst in Zitronensaft, dann in Zimtzucker tauchen. Als Deko an den Rand eine Scheibe von den schwarzen Nüssen hängen.

