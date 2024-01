Salat querbeet, Taglilienblüten gefüllt mit Brennnesselsamenpesto, Schafgarbenbutter und eingelegtem Kräuter-Weichkäse

Portionen: 6 Koch/Köchin: Walburga Schillinger Rezeptautor/Rezeptautorin: Walburga Schillinger

Salat querbeet WDR

Zutaten:

Für den Salat:

Verschiedene Salatsorten

Wildkräuter (z.B. Giersch, Schafgarbe, Knoblauchsrauke)

essbare Blüten (z.B.Taglilien, Ringelblumen, Indiandernessel, Borretsch)

3 EL weißer Balsamico

3 EL Sonnenblumenöl

6 EL Apfelsaft

etwas Sahne

1 TL Senf

2 EL Holunderblütensirup

1 kleine Knoblauchzehe

Pfeffer

Für die Schafgarbenbutter:

250g Butter

1 Handvoll junger Schafgarbenblätter

1 Bio-Zitrone

Salz und Pfeffer

Für den eingelegten Kräuter-Weichkäse:

2 Stck Brie

3-4 Knoblauchzehen

1 Bio-Zitrone

150 ml kaltgepresstes Sonnenblumenöl

Thymian

Salbeiblätter

Salz und Zucker

Frisches Holzofenbrot

Für die Taglilienblüten gefüllt mit Brennesselsamenpesto:

6 Taglilienblüten

200g (Wild-)Kräuter (Blätter von Basilikum, Brennesseln, Giersch, Vogelmiere, Kapuzinerkresse, Schildampfer u.a.)

Brennnesselsamen (Handvoll)

250ml gutes Oliven- oder Rapsöl

50g gemahlene Walnüsse

100g geriebener Parmesan

Saft und Schale von einer Bio-Zitrone

Salz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

Salat:

Die verschiedenen Salatsorten waschen, in mundgerechte Stücke brechen und trockenschleudern. Für die Salatsauce die Knoblauchzehe fein hacken.

Tipp:

Für die Salatsauce alle Zutaten in eine leere Flasche oder ein leeres Marmeladenglas geben, Deckel drauf und kräftig schütteln. Den Salat auf flachen Tellern anrichten, 5-6 Etagenzwiebelchen schälen und in dünne Ringe schneiden, mit Wildkräutern und Blüten dekorieren.

Taglilienblüten gefüllt mit Brennesselsamenpesto:

Aus den Taglilienblüten vorsichtig den Blütenstempel ausbrechen und beiseite stellen und die Brennnesselsamen kerbeln.

Aus den restlichen Zutaten ein Pesto herstellen. Die Brennnesselsamen unterheben. Die Taglilienblüten mit dem Pesto füllen.

Schafgarbenbutter:

Butter etwas kleinschneiden in einer Schüssel bei Zimmertemperatur weich werden lassen. Schafgarbenblätter, waschen, trocken tupfen und ganz fein schneiden.

Von einer Bio-Zitrone etwa die Hälfte der Schale ebenfalls ganz klein schneiden und alles zusammen mit 1 TL Zitronensaft, Salz und Pfeffer zur Butter geben und gut vermengen, In kleine Förmchen (ideal sind kleine Eiswürfelbehälter) drücken und einfrieren. Nach ca. 6 Stunden lassen sich die gefrorenen Butterstücke mit Hilfe von etwas warmen Wasser leicht herausdrücken.

Eingelegter Kräuter-Weichkäse:

Weichkäse in mundgerechte Würfel schneiden, 3-4 Knoblauchzehen schälen und in sehr dünne Scheiben schneiden. Von einer Bio-Zitrone die Schale dünn abschälen und die Zitrone auspressen.

150 ml kaltes Wasser mit Zitronensaft und Öl mischen, etwas Salz, Zucker dazugeben. In 6 kleine Marmeladengläser abwechselnd Brie, Knoblauchscheiben, Zitronenschale und frische Thymian-Triebspitzen, Streifen von Salbei Blätter schichten. Etwas Pfeffer darüber mahlen, mit Marinade auffüllen, verschließen und in den Kühlschrank für 2-3 Stunden stellen. Dazu frisches Holzofenbrot reichen.

