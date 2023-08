per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Christina Müller Rezeptautor/Rezeptautorin: Christina Müller

Wildkräutersalat mit zweierlei Kräuterrollen SWR SWR/megaherz Anne Deiß

Zutaten

Kräuterrolle:

300 g gemischte Kräuter (Wiesenbärenklau, Schafgarbe Blätter, guter Heinrich, Brennnessel Blätter, Baum-Spinat, Erdbeerspinat, Spinat, etc.)

4 Eigelb

Salz, Pfeffer

4 EL Milch

4 EL Dinkelmehl

4 Eiweiß

300 gr. Frischkäse

100 gr. Quark

2 EL gehackte Kräuter

Kräutersalat:

Löwenzahn – auch die Blütenknöpfe (geschlossen)

Giersch

Ruccola

Baumspinat (junge Blätter)

Spitzwegerich

Sauerampfer

Rotklee-Blüten

Bärwurz

Salbei

Schnittlauch

Oregano

Basilikum

Estragon

Dressing:

Öl

Essig

Honig

Kräutersalz

Pfeffer

Curcuma

Bertram

Galgant

1 TL. süßer Senf

Zubereitung:

Backofen auf 220°C vorheizen

Kräuterrolle:

Die Kräuter hacken, kurz blanchieren und eiskalt abschrecken. Danach gut ausdrücken und zusammen mit Eigelb, Salz, Pfeffer, Milch, Dinkelmehl mit einem Mixstab pürieren. 4 Eiweiß steif schlagen und unter die Kräutermasse haben. Backblech mit Backpapier auslegen und die Masse darauf verteilen. Im Backofen 12 - 15 Minuten backen (wie ein Biskuit).



In der Zwischenzeit:

Frischkäse, Quark und 2 EL gehackte Kräuter verrühren und zur Seite stellen. Biskuit nach dem Backen auf ein Küchentuch stürzen und locker einrollen, abkühlen lassen. Nach dem Auskühlen wieder ausrollen mit der Frischkäse-Kräutermasse bestreichen und wieder fest zusammenrollen. In Frischhaltefolie wickeln und mindestens 1 Stunde kaltstellen.

Danach in Scheiben schneiden.

Kräutersalat:

Alles waschen und grob zerpflücken. Wer nicht so viele Kräuter zur Hand hat, kann auch einen normalen Salat (nach Belieben) nehmen und ihn mit den vorhandenen Kräutern verfeinern. Dazu Bärwurz, Salbei, Schnittlauch, Oregano, Basilikum, Estragon, etc. alles was im Garten hat und man gerne verwendet klein hacken und dazu geben.

Dressing:

Alles gut verrühren und über den Salat geben.

Zum Garnieren Gänseblümchen, Taglilien, Gewürztagesblüten, Kapuzinerkresseblüten, im Herbst auch Dalien (alles was man an essbaren Blüten im Garten oder Wiese findet, natürlich nicht gedüngt und gespritzt)

