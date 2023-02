per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Lea Martin Rezeptautor/Rezeptautorin: Lea Martin

Straußengulasch mit Straußenei-Spätzle und Wurzelgemüse WDR WDR/Melanie Grande

Zutaten:

Für das Gulasch:

1200 g Gulasch vom Strauß

500 g Zwiebeln

½ l Fleischbrühe

¼ l Rotwein

20 g Mehl

1 EL Tomatenmark

1 EL Öl

1 Knoblauchzehe

Salz & Pfeffer

Paprikapulver nach Geschmack

Für die Spätzle:

550 g Mehl

500 g Straußenei

1 TL Salz

Für das Wurzelgemüse:

600 g Karotten z.B. verschiedene Farben

400 g Petersilienwurzel

etwas Gemüsebrühe

etwas Wasser

etwas Öl

eine Handvoll frische Petersilie

Zubereitung:

Gulasch:

Das Gulaschfleisch in mittelgroßen Würfel schneiden und in heißem Öl scharf anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen und die kleingeschnittenen Zwiebeln und den Knoblauch beifügen. Tomatenmark unterrühren und mit Mehl bestäuben. Mit Fleischbrühe ablöschen. Das Gulasch zugedeckt ca. 1 bis 1 ½ Stunden langsam schmoren lassen. Dabei immer wieder umrühren und nach Bedarf etwas Flüssigkeit zugeben. Mit Rotwein abschmecken und gegebenenfalls noch einmal nachwürzen.

Spätzle:

Alle Zutaten miteinander vermischen und gut verkneten. Bei Bedarf noch etwas Ei oder Wasser hinzufügen, so das eine gute Spätzle-Konsistenz entsteht. Einen Topf mit Salzwasser aufsetzen und aufkochen lassen. Die Spätzle kommen nun in das kochende Wasser. Dafür den Teig durch eine Spätzlepresse pressen oder alternativ die Spätzle schaben. Sobald die Spätzle oben im Wasser schwimmen, abfischen und mit etwas Butter in einer Pfanne schwenken.

Wurzelgemüse:

Karotten und Petersilienwurzel waschen, schälen und in Stifte schneiden. Alles in einen Topf mit Wasser und etwas Gemüsebrühe geben und bissfest garen – das dauert ungefähr 8-10 Minuten. Danach das Gemüse noch mit etwas Öl in einer Pfanne schwenken und mit Petersilie bestreuen.

