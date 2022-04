Koch/Köchin: Beate Lang Rezeptautor/Rezeptautorin: Beate Lang

Maultaschen SWR

Zutaten für ca 120 Stück:

Für den Nudelteig:

1 kg Weizenmehl Typ 550

10 Eier Größe M

Für die Maultaschenfüllung:

2 x 450g Blattspinat (tiefgekühlt)

500g helle Brötchen

300g Zwiebeln

2 Bund glatter Petersilie

300g gerauchter Schweinebauch (nicht zu frisch)

375g Butter

3-4 Eier Größe M

Salz, weißer, gemahlenem Pfeffer

Muskatnuss

Majoran

Zubereitung:

Weizenmehl und Eier zu einem glatten Teig kneten und ca. eine Stunde abgedeckt ruhen lassen. Währenddessen die Maultaschenfüllung vorbereiten: Blattspinat auftauen. Brötchen in ca. 0,5cm große Würfel schneiden. Petersilie fein hacken und die Zwiebeln sowie den gerauchten Schweinebauch fein würfeln. Dann die Butter in einem großen Topf bei niedrigster Temperatur zergehen lassen. Darin zuerst die Zwiebeln anschwitzen und anschließend die Petersilie dazugeben. Ebenso leicht andünsten, danach den gerauchten Bauch dazugeben (darf nicht kross werden) und nach wenigen Minuten die Brötchen dazu. Alles gut durchmischen, die Brötchenwürfel sollen schon geschmeidig sein. Wenn die Brötchenwürfel schön weich sind, den Spinat dazugeben und alles noch mal kräftig durchmischen und mit Salz, weißem Pfeffer, frisch geriebener Muskatnuss und Majoran abschmecken. Die Masse muss gut gewürzt sein, da aufgrund des Garprozesses der Maultaschen die Würze nachlässt. Die Masse abkühlen lassen und dann mit 3 – 4 Eiern Größe M abbinden.

Dann vom Nudelteig ein ca. 60 g Stück Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche dünn zu einem Kreis auswellen. Diesen vierteln und jeweils mit der Menge eines Kaffeelöffels die Füllung in die Mitte jeden Teigviertels darauf geben. Zu Taschen formen. Nebenbei schon in einem großen Topf Wasser erhitzen, bis es leicht sprudelt. Wasser salzen und die Maultaschen hineingeben. Wenn die Maultaschen aufsteigen, noch Ca. 3 Minuten ziehen lassen, herausnehmen und auf ein Gitter zum Abtrocknen legen. Alle Maultaschen so zubereiten. Danach entweder in Fleisch- oder Gemüsebrühe einlegen, anbraten und mit Salat als Beilage genießen und/oder eingefrieren.

Tipp:

Damit es schneller geht, werden die ersten geformten Maultaschen schon im Wasser gegart, während man mit der Herstellung weitermacht – dann muss man nur noch den Überblick behalten.

