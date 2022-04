Koch/Köchin: Beate Lang Rezeptautor/Rezeptautorin: Beate Lang

Gemüsequiche SWR

Zutaten

für ein Blech mit 28cm Durchmesser

Für den Hefeteig:

800g Dinkelmehl 630

200g Hartweizengrieß

1 EL feinkörniges Salz

40g zimmerwarme Butter

Ca. 0,5l lauwarmes Wasser

40g Hefe

40g zimmerwarme Butter

Für den Belag:

6 Möhren ca. 8 bis 10 cm lang

1 Bund glatte Petersilie

1 kleine Stange Lauch

Ca. 100g würziger Schnittkäse z.B. Fontina oder Raclette-Käse

Für den Guss:

200 ml saure Sahne

2 ganze Eier Größe M

2 EL Mehl

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

Zubereitung:

Mehl mit Hartweizengrieß in eine große Schüssel geben 1 EL Salz dazugeben und gut untermischen. Hefe in ca. 150ml lauwarmem Wasser auflösen. In die Mitte der Mehlschüssel eine Mulde drücken und die aufgelöste Hefe hineingeben und mit etwas Mehl vermischen. Dann die restlichen Zutaten dazugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig kneten. Wenn dieser fertig ist, lässt er sich leicht von der Schüssel lösen. Die Schüssel mit dem Hefeteig mit einem Küchentuch abdecken und an einen warmen nicht zugigen Platz stellen (nicht direkt neben die Heizung!). Der Hefeteig muss jetzt für ca. 1 – 1,5h ruhen, damit er aufgehen kann.

In der Zwischenzeit das Blech gut einfetten und die Zutaten für den Belag und den Guss vorbereiten: Möhren lang waschen, putzen (gegebenenfalls schälen), der Länge nach halbieren und in wenig Wasser für ca. 3-5 Minuten blanchieren. Vom Herd nehmen und bis zum Gebrauch im Wasser liegen lassen, dann garen die Möhren noch etwas durch. Petersilie waschen, trocken tupfen und Blätter samt Stiel fein schneiden. Lauch waschen und in feine Ringe schneiden.

Für den Guss saure Sahne in eine hohe Schüssel geben, 2 ganze Eier Größe M, sowie 2 EL Mehl dazugeben. Alle Zutaten verquirlen. Mit Salz, Pfeffer weiß oder schwarz gemahlen und geriebener Muskatnuss abschmecken.

Dann ein Viertel des gegangenen Hefeteiges auf der nur schwach bemehlten Arbeitsplatte so groß auswellen, dass die Teigplatte in das Blech passt und noch ein Rand geformt werden kann. Jetzt den Lauch und die Petersilie gleichmäßig darauf verteilen und darauf dann sternförmig die halbierten Möhren legen. Danach den Guss darüber füllen und zum Schluss mit dem geriebenen Käse bestreuen. Bei Ober-/Unterhitze auf der unteren Stufe bei 200°C in 30 Minuten fertig backen.

Den restlichen Hefeteig in 3 Portionen aufteilen und einfrieren. Ich mache immer etwas mehr als 1kg Teig und gefriere den „Rest“ portionsweise ein, dann ist der Hefewürfel komplett verarbeitet und wenn´s mal schnell gehen soll, ist der Hefeteig nur noch aufzutauen. Währenddessen bereitet man alles für den Belag vor.

Übersicht aller SWR Rezepte