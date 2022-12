Zimteis und Lebkuchen-Panna cotta

Portionen: 6 Koch/Köchin: Ulla Bernhard-Räder, Bianka Güldenberg Rezeptautor/Rezeptautorin: Ulla Bernhard-Räder, Bianka Güldenberg

Lebkuchen-Panna cotta mit Meringue-Splittern und Zimteis mit karamellisierten Apfelstücken SWR

Zutaten:

Für das Eis von Ulla Bernhard-Räder:

2 Eier

2 Eigelb

1 Päckchen Vanillezucker

3 EL Zucker

2 EL Hefebrand (38%vol.)

2 TL Zimt

½ l geschlagene Sahne

6 Stück 0,2-Liter-Plastikbecher

Für die Apfelstücke:

½ l Riesling Qualitätswein trocken

7 EL Zucker

6 festkochende Äpfel

Zubereitung:

Eier, Eigelb Zucker und Vanillezucker im warmen Wasserbad mit dem Rührbesen schlagen bis die Masse weißlich ist (nicht kochen lassen). Zimt und Hefebrand unterrühren. Danach die Creme abkühlen lassen, dabei immer wieder durchrühren. Geschlagene Sahne unter die kalte Creme heben, in Plastikbecher füllen und ins Eisfach stellen. Nach 4 Stunden ist das Eis servierbereit.

Äpfel schälen und in Stücke schneiden. Wein mit 3 EL Zucker erwärmen und die Apfelstücke darin bissfest garen. 4 EL Zucker in eine Eisenpfanne geben und bis zum Karamellisieren erwärmen. Apfelstücke darin wenden und auf dem Zimteis dekorieren.

Zutaten:

Für das Panna-cotta von Bianka Güldenberg (4 Personen):

4 Blätter weiße Gelatine

500 ml Schlagsahne

70 g Zucker

1 TL Lebkuchengewürz

1 Orange

200 ml Rotwein

150 ml Orangensaft

Mark von 1 Vanilleschote

3-4 EL Rum

500 g gemischte Beeren

75 g Zucker

2 Eiweiß

1 Prise Salz

75 g gesiebter Puderzucker

Puderzucker zum Bestreuen

Zubereitung:

Panna cotta:

Gelatine in kaltem Wasser ca. 10 Min. einweichen. Schlagsahne mit 70 g Zucker und Lebkuchengewürz aufkochen. Topf von der Herdplatte nehmen, Gelatine abtropfen lassen, leicht ausdrücken und in der Flüssigkeit auflösen. In 4 Förmchen (á 100 ml) geben und mind. 3 Std. kühl stellen.

Schale von ½ Orange dünn abziehen, in Streifen schneiden. 75g Zucker hellbraun karamellisieren, mit Wein und Saft ablöschen. Vanillemark und Orangenschale zufügen, Wein-Mix um die Hälfte einkochen. Durch ein Sieb gießen, Rum einrühren, auskühlen lassen. Gemischte Beeren dazugeben mind. 2 Std. ziehen lassen.

Meringue-Splitter:

Das Eiweiß steif schlagen. Puderzucker und Salz sorgfältig unter die Masse sieben. Die Masse auf einem Blech mit Backpapier geben und glatt streichen. In der Mitte des auf 110 Grad vorgeheizten Ofens ca. 1/2 Stunde backen.

Panna-cotta aus den Förmchen nehmen (großen Teller stürzen). Die Beeren dazugeben. Die Meringue Splitter auf dem Teller unterschiedliche Stücke verteilen. Zum Schluss mit Puderzucker mit einem Sieb bestreuen.

