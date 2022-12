Portionen: 6 Koch/Köchin: Maria Neher Rezeptautor/Rezeptautorin: Maria Neher

Zutaten:

Für das Parfait:

600 ml Sahne, gekühlt

6 Eigelbe

100 g Zucker

3 TL Zimtzucker

100 g Walnüsse

50 g Walnüsse zum Anrichten

50 g Honig

Zum Anrichten:

Gehackte und karamellisierte Walnüsse

1 EL Eierlikör

1 EL Zimtzucker

Zubereitung:

Die Eigelbe mit dem Zucker schaumig rühren. Den Zimtzucker dazugeben und nochmals rühren. Walnüsse in grobe Stücke hacken und mit dem Zucker in einer Pfanne karamelisieren. Die Nüsse etwas abkühlen lassen und zu der Ei Masse geben und verrühren. Sahne steif schlagen. Die Hälfte der Sahne mit der Ei Masse verrühren. Die restliche Sahne vorsichtig unterheben. In eine mit Frischhaltefolie ausgelegte Kastenform füllen, zudecken und über Nacht in den Tiefkühler stellen. Die zusätzlichen Walnüsse mit Honig karamelisieren

Teller anrichten:

Die zusätzlichen Walnüsse mit Honig karamelisieren. Das Zimt-Walnuss-Parfait aus dem Tiefkühler holen, stürzen und in Scheiben schneiden. Pro Teller 2 Scheiben Parfait, ein Kleks Eierlikör und jeweils 1 EL karamellisierte Walnüsse anrichten. Mit Zimtzucker bestreuen.

