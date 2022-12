per Mail teilen

Zubereitungszeit: 2 Stunden

Cappuccino Spekulatius Sterne SWR

Zutaten:

Für den Mürbeteig:

2 Portionsbeutel Cappuccino-Pulver (á 13 g)

180 g Butter

80 g Puderzucker

1 Prise Salz

2 TL Vanillezucker

2 Eigelb

280 g Mehl

40 g Speisestärke

4 TL Spekulatius-Gewürz

Für die Füllung:

100 g Zartbitterschokolade

200 g Nougat

3-4 TL Spekulatius-Gewürz

Für die Deko:

Circa 40 Mokkabohnen

Etwas Kaba-Pulver

Zubereitung:

Cappuccino-Pulver in 2 EL heißem Wasser auflösen. Butter, Puderzucker, Salz und Vanillezucker zu einer glatten Masse verrühren, Eigelb unterrühren Mehl und Stärke sieben, mit aufgelöstem Cappuccino-Pulver und Spekulatius-Gewürz kurz unterkneten. Teig in Folie gewickelt circa 1 Stunde kalt stellen.

Dann auf einer bemehlten Fläche circa ½ cm dick ausrollen und kleine Sternchen (circa 3 cm) ausstechen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und im vorgeheizten Backofen (Umluft 180 Grad) circa 8-10 Minuten backen.

Sterne vom Blech nehmen und auskühlen lassen.

Für die Füllung Zartbitterschokolade grob hacken und im heißen Wasserbad schmelzen lassen. Nougat zerkleinern und mit Spekulatius-Gewürz gleichmäßig unterrühren. Creme kurz kalt stellen, bis sie spritzfähig ist.

Dann bis auf einen Esslöffel für die Dekoration in einen Spritzbeutel mit kleiner Lochtülle füllen, auf die Hälfte der Sterne spritzen und anschließend mit den verbliebenen Sternen abdecken.

Mokkabohnen mit der restlichen Creme auf die Plätzchen kleben und fest werden lassen. Mit Kaba-Pulver bestreuen.

Zubereitungszeit circa 1 Stunde, ohne Kühlzeit

