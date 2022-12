Apfel-Amaretto-Punsch und Glühmost

per Mail teilen

Zutaten für den Apfel-Amaretto-Punsch

2 Äpfel geschält

150 ml Amaretto

750 ml Apfelsaft

0,5l Weißwein 1

Vanillestange

Zubereitung Apfel-Amaretto-Punsch

Äpfel entkernen und in Spalten schneiden In Amaretto 30 Minuten ziehen lassen.

Apfelsaft, Wein und Vanillestange aufkochen Äpfel darin erhitzen und nach Bedarf etwas mit Zucker süßen.

Vanillestange entfernen und in Gläser servieren.

Zutaten für den Glühmost:

1 Liter guter Most

300 ml Apfelsaft

1 Zimtstange

10 Gewürznelken

2 Orangen

1 Zitrone

Zubereitung Glühmost:

Alle Zutaten in einen Topf geben und erwärmen. Achtung es darf nicht kochen! Je nach Geschmack kann man Variieren in der Menge von Zimt, Nelken, Orangen und Zitronen.

