Portionen: 6 Koch/Köchin: Wendy LeBlanc Rezeptautor/Rezeptautorin: Wendy LeBlanc

Polenta mit gerösteten Tomaten, Saisongemüse und Cider-Sauce WDR WDR/Melanie Grande

Zutaten:

Für die Polenta:

1000 ml Gemüsebrühe

200-300 g grobe Polenta

250 ml Milch

6 Knoblauchzehen, zerdrückt

frischer Rosmarin, fein gehackt

Muskatnuss nach Geschmack

Für die Cider-Sauce:

600 ml 1785 Cider z.B. Spontan 2020 oder ein anderer trockener, erdiger Apfelwein

250 ml Gemüsebrühe

70 ml Sahne

2 EL Butter

2 Schalotten

je 2-3 Zweige Rosmarin und Thymian

½ TL Zitronensaft und etwas frische Zitronenschale

Für das Saisongemüse:

1 Kopf Blumenkohl

1 kleiner Kopf Brokkoli

2-3 mittelgroße Karotten

12-18 sehr kleine Kartoffeln

8-10 ganze Knoblauchzehen

10-12 ganze Schalotten, größere Stücke der Länge nach halbiert

Pilze, wenn sie Saison haben

Olivenöl zum Braten

Für die langsam gebratenen Tomaten:

4-8 Tomaten z.B. Roma-Tomaten

Meersalz

Olivenöl

Zubereitung:

Polenta:

Alle Zutaten, außer der Polenta, zum Kochen bringen. Die Hitze auf mittlere bis hohe Stufe reduzieren. Unter Rühren die Polenta langsam in die Flüssigkeit geben. Mit dem Schneebesen weiterrühren, bis die Polenta sehr dickflüssig und gut getrocknet ist. Den Deckel auf den Topf legen und die Hitze für 15 Minuten auf niedrige Stufe reduzieren. Den Deckel abnehmen und weitere 5 Minuten rühren. Wenn die Polenta zu dick ist, etwas mehr Brühe hinzufügen und weitere 5 Minuten kochen. Vom Herd nehmen und zu Runden formen. Dazu auf einem geölten Backblech oder einer anderen Oberfläche Keks- oder Eierringe einölen und dann mit der heißen Polenta füllen. Wenn die Polenta-Ringe etwas abgekühlt sind, die Ringe entfernen und den Vorgang wiederholen, bis Sie genügend Polenta-Ringe zum Servieren haben.

Cider-Sauce:

Cider, Brühe, fein gehackt Schalotten und Kräuter in einem Topf zum Kochen bringen und um 50 % einkochen lassen. Zitronensaft und -schale hinzugeben, mit Butter und Sahne abschließen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Etwas Sauce auf den Teller streichen, dann Polenta und Gemüse darauf geben. Mit der Sauce abschließen und den Teller mit den langsam gebratenen Tomaten und z.B. Ringelblumenblüten dekorieren.

Saisongemüse:

Das Gemüse putzen und in mittelgroße bis große Stücke schneiden. In einer heißen gusseisernen oder schweren Pfanne das Olivenöl erhitzen. Um eine leichte Bräunung des Gemüses zu erreichen, mit den Schalotten und dem Knoblauch beginnen. Dann Karotten, Kartoffeln und Pilze (falls vorhanden) hinzufügen. Das Gemüse herausnehmen und in eine Pfanne im Backofen bei 200 Grad warmhalten. Nun in der gusseisernen Pfanne den Blumenkohl leicht anbraten und zuletzt den Brokkoli hinzufügen. Den Blumenkohl in die Pfanne in den Ofen geben, 15 Minuten backen, dann den Brokkoli hinzufügen und weitere 5 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und das Gemüse mit der Polenta und den langsam gebratenen Tomaten auf Tellern anrichten.

Langsam gebratene Tomaten:

Tomaten halbieren, mit viel Olivenöl und Meersalz auf ein umrandetes Backblech legen. Bei 195 Grad 45 Minuten im Backofen lang backen oder bis die Tomaten sehr weich sind. Aus dem Ofen nehmen und mit der Polenta servieren.

