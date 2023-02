per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Agnes Jaud Rezeptautor/Rezeptautorin: Agnes Jaud

Wildkräuter-Knödel in Käsesoße mit Salat WDR WDR/Melanie Grande

Zutaten:

Für die Knödel:

10 alte Semmeln oder 10er Knödelbrot

400 ml lauwarme Heumilch

5 Eier

120 g frische Kräuter z.B. Brennesel, Giersch, Thymian, Nachtkerzenwurzel, Spitzwegerich, alternativ 90 g getrocknete Kräuter

etwas Mehl

Salz & Pfeffer

Für die Käsesoße:

600 ml Heumilch

350 g Heumilch-Reibekäse

300 ml Weißwein

200 ml Sahne

90 g Butter

60 g Mehl

2 Knoblauchzehen

1 TL Salz

3 gute Prisen Pfeffer

Muskatnuss nach Geschmack

Zutaten Blaukraut:

½ Kopf Rotkohl

2 Zucchini

4 EL Olivenöl

2 EL Balsamico Essig

1 EL Himbeeressig

1 TL flüssiger Honig

einige Spritzer Zitronensaft

Pfeffer aus der Mühle

optional Cayennepfeffer

Zubereitung:

Knödel:

Die Eier in die Heumilch rühren und über das Knödelbrot gießen. 20 Minuten ziehen lassen. Die Kräuter hacken, zugeben und die Masse mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Salz etwas vorsichtig sein, da die Käsesoße gut gewürzt ist.

Käsesoße:

Blaukraut:

Rotkohl halbieren, vierteln und den Strunk entfernen. Die Blaukrautviertel in feine Streifen schneiden oder hobeln, mit der Marinade aus 2 EL Olivenöl, Essig, Honig, Zitronensaft mischen und etwa 30 Minuten durchziehen lassen.

Die Zucchini putzen, waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. 2 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zucchinistücke darin rundum anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und unter den Rotkohl mischen. Den Salat abschmecken und eventuell mit etwas Cayennepfeffer verfeinern.

