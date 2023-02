Mangold-Ziegenkäse-Päckchen, Zucchini-Röllchen und gegrillte Tomaten

per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Ursula Altmoos Rezeptautor/Rezeptautorin: Ursula Altmoos

Mangold-Ziegenkäse-Päckchen und Zucchini-Röllchen WDR

Zutaten:

Für die Mangold-Ziegenkäse-Päckchen:

6 große oder 12 kleine Mangoldblätter

1 Rolle Ziegencamembert

Salz, Pfeffer

Für die Zucchini-Röllchen:

2 mittelgroße Zucchini

Olivenöl

Salz

300 g Frischkäse

100 g Soft-Tomaten, getrocknet

½ kleine Zwiebel

10 Oliven

Kräuter nach Belieben

Für die gegrillten Tomaten:

Tomaten

Salz, Pfeffer

Olivenöl

Basilikum

Zubereitung:

Mangold-Ziegenkäse-Päckchen:

Für die Mangold-Ziegenkäse-Päckchen die Mangoldblätter waschen. Stiel abschneiden und Blätter 2-3 Minuten in kochendem Wasser blanchieren. Stiele anschließend 5 Minuten blanchieren.

Die Mangoldblätter ausbreiten (bei kleinen Blättern mehrere Blätter verwenden). Ziegencamembert-Rolle in 6 Stücke teilen, Käsestücke in Mangoldblätter einwickeln und vor dem Verzehr von beiden Seiten kross anbraten, anschließend mit Salz und Pfeffer bestreuen und heiß servieren. Mangoldstiele ebenfalls anbraten und dazugeben.

Zucchini-Röllchen:

Für die Zucchini-Röllchen die Zucchini in dünne Scheiben schneiden (Stufe 6-7 auf der Aufschnitt¬maschine), auf ein Backblech legen, dünn mit Olivenöl bepinseln und leicht salzen. Für einige Minuten in den heißen (ca. 180 Grad) Backofen stellen, bis das sich die Scheiben aufrollen lassen, ohne zu brechen.

Füllung für die Zucchini-Röllchen aus Frischkäse, klein geschnittenen getrockneten Tomaten und nach Belieben auch Kräutern, feingewürfelten Zwiebeln oder Oliven vorbereiten. Füllung auf die erkalteten Zucchinischeiben streichen, Zucchini aufrollen und bei Bedarf Röllchen mit einem Zahnstocher zusammenstecken.

gegrillte Tomaten:

Für die gegrillten Tomaten den Blütenansatz der Tomaten entfernen, Tomaten kreuzweise einschneiden, mit Salz und Pfeffer würzen, wenig Olivenöl über die eingeschnittenen Tomaten geben und bei Oberhitze im Backofen oder unter dem Grill so lange „schmelzen“ lassen, bis sie weich werden, aber noch ihre Form behalten. Mit Basilikumblättchen dekorieren.

