Portionen: 6 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Koch/Köchin: Alexandra Straßburger Rezeptautor/Rezeptautorin: Alexandra Straßburger

Dessert-Trilogie mit Mousse au chocolat, Eis-Parfait und Crème brûlée WDR

Zutaten:

Für die Mousse au chocolat:

300 g Zartbitterkuvertüre

80 g Butter

4 Eier

4 EL Puderzucker

300 ml Sahne

Für das Eis-Parfait:

2 Eier

20 g Zucker

400 ml geschlagene Sahne

ca. 200 g Walnüsse, gehackt

Ahornsirup

Für die Crème brûlée:

1 Vanilleschote, Mark davon

150 ml Milch

4 Eigelb

70 g Zucker

350 ml Sahne

brauner Rohzucker

Zubereitung:

Mousse au chocolat:

Zartbitterkuvertüre hacken, in Butter schmelzen lassen. Die Eier trennen und die Eigelbe mit dem Puderzucker verrühren und in einem Wasserbad cremig schlagen. Zur Schokomasse geben und unterheben.

Das Eiweiß zu Schnee schlagen und die geschlagene Sahne unterheben. Schokomasse vorsichtig untergeben. In Schälchen füllen und kühl stellen.

Eis-Parfait:

Eier mit Zucker schaumig rühren, geschlagene Sahne unterheben. Einen Teil der Walnüsse und Ahornsirup hinzufügen und in den Froster geben, bis die Masse fest ist.

Nach Belieben: ca. 2 EL gehackte Walnüsse mit etwas Zucker karamellisieren und dann über das fertige Parfait geben, eventuell noch mit Ahornsirup abrunden.

Crème brûlée:

Mark der Vanilleschote mit der Milch erhitzen. Eigelbe mit Zucker schaumig schlagen. Sahne zur Milch gießen und nochmals kurz erhitzen. Masse in feuerfeste Formen füllen und in eine Auflaufform setzen, die mit heißem Wasser gefüllt ist. Bei 140 Grad für ca. 50 Minuten im Ofen stocken lassen.

Danach Rohzucker darüber streuen und mit einem Flambierer karamellisieren.

