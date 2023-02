Orientalischer Lammtopf mit frischem Gartengemüse und Bulgur

Portionen: 6 Koch/Köchin: Nabila Pelz Rezeptautor/Rezeptautorin: Nabila Pelz

Orientalischer Lammtopf WDR

Zutaten:

2 kg Lammschulter ohne Knochen, in 2 cm große Würfel geschnitten

4 EL Olivenöl

1 fein gehackte Zwiebel

1 Stange fein geschnittener Lauch

1 handvoll Schnittlauch, fein gehackt

1 handvoll Dill, fein gehackt

1 handvoll glatte Petersilie, fein gehackt

1 handvoll Koriander, fein gehackt

Salz

Chiliflocken

500 ml passierte Tomaten

eventuell Zucker

3 Tassen grober Bulgur

1 hellgrüne Zucchini, in Stifte geschnitten

1 handvoll Bohnen

1 Paprika, in Streifen geschnitten

Schnittknoblauch

Butter

Zubereitung:

In einem schweren Topf Olivenöl erhitzen und Zwiebeln, Lauch, sowie alle Kräuter darin 5 Minuten anschwitzen, Lamm hinzugeben und ca. 10 Minuten anbraten. So viel Wasser auffüllen, bis das Lammfleisch gerade bedeckt ist. Ca. 2 Stunden bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis das Lammfleisch schön zart ist. Dann mit passierten Tomaten aufgießen und mit Salz und Chili abschmecken. Sollten die passierten Tomaten sehr sauer sein, eventuell mit etwas Zucker nachhelfen.

Bulgur mit Salz und 4 1/2 Tassen Wasser aufkochen, dann bei niedriger Hitze ca. 10 Minuten gar ziehen lassen.

Das Gemüse aufgrund der unterschiedlichen Garpunkte einzeln in gesalzenem Wasser blanchieren und kurz vor dem Servieren in einer Pfanne mit Butter und Schnittknoblauch anbraten.

Übrigens:

Dieses Rezept lebt von der frischen Kräutervielfalt. Es kommt nicht auf die genaue Menge und auch nicht auf die genauen Kräuter an. Alle Kräuter aus dem Garten (z.B. auch Schnittknoblauch, Bockshornklee, Bärlauch, Kerbel, Basilikum, Oregano, Fenchelgrün, Ysop) passen und es muss immer mindestens eine Handvoll sein.

