Portionen: 6 Zubereitungszeit: 2 Stunden Koch/Köchin: Frank Fröhlich Rezeptautor/Rezeptautorin: Frank Fröhlich

Kartoffelsuppe mit Zwetschgen-Küchlein WDR

Zutaten:

Für die Kartoffelsuppe:

2 kg Kartoffeln

ca. 200 ml Milch

ca. 500 ml Sahne

Muskat, Pfeffer und Salz

Für die Zwetschgen-Küchlein (ca. 24 Stück):

Für den Hefeteig:

50 g Butter

250 ml Milch

30 g Zucker

1 EL Vanillezucker

½ Würfel Hefe

400 g Mehl

½ TL Salz

½ Bio-Zitrone, Abrieb

Für die Streusel:

80 g kalte Butter

80 g braunen Zucker

140 g Mehl

2 Prisen Zimt

1 kg Zwetschgen

Zubereitung:

Kartoffelsuppe:

Kartoffeln waschen, schälen und würfeln und in etwas Wasser weichkochen. Wasser abgießen und unter fließendem Wasser die Stärke von den Kartoffelwürfeln spülen. Die Kartoffelwürfel durch eine Spätzle-Presse drücken. Mit Milch und Sahne vermischen und aufkochen. Zum Schluss mit Muskat, Pfeffer und Salz abschmecken. Eventuell mehr Milch und Sahne dazugeben, wenn die Konsistenz noch zu fest ist.

Zwetschgen-Küchlein:

Butter in einem Topf schmelzen. Milch dazugeben und lauwarm erwärmen. Zucker und Vanillezucker dazu geben. ½ Würfel Hefe in der lauwarmen Milch auflösen. Mehl in eine große Schüssel geben, Salz und den Abrieb einer ½ Bio-Zitrone zugeben. Die Milch-Hefemischung zugeben und zu einem Hefeteig verkneten. Teig ca. 1 Stunde gehen lassen.

Für die Streusel die kalte Butter, den braunen Zucker, das Mehl und den Zimt miteinander verkneten und verkrümeln.

Hefeteig dann ca. 4 mm dick ausrollen. Mit einem Ausstecher Kreise im Durchmesser von ca. 10 cm ausstechen. 2 Muffin-Bleche (für je 12 Muffins) ausfetten und mit den Teigkreisen auslegen.

Zwetschgen waschen, entsteinen und vierteln. Die Zwetschgenviertel in die Muffinformen stellen und die Streusel darüber verteilen. Im Backofen bei 180 Grad (Ober- / Unterhitze) ca. 20 – 25 Minuten backen. Zur Suppe servieren.

