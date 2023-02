Portionen: 6 Koch/Köchin: Bruder Bernd Rezeptautor/Rezeptautorin: Bruder Bernd

Gado-Gado – indonesischer Salat WDR

Zutaten:

Für den Salat:

250 g Kartoffeln, festkochend

2 TL Sojasauce

2 Knoblauchzehen, gepresst

3 Eier, mittelgroß

1/2 Salatgurke

2 Karotten

200 g Grüne Bohnen, ohne Enden

150 g Sojaprossen (oder Mungobohnenkeimlinge)

½ Chinakohl, fein geschnitten

2 l Salzwasser

Für das Dressing:

1 Zwiebel, fein gehackt

1 EL Öl, bevorzugt Erdnussöl

1 frische Chilischote, rot, klein gehackt

2 Limetten, Saft

ca. 1 Prise Salz und Pfeffer

150 g Erdnussbutter

Zubereitung:

Die Kartoffeln sauber bürsten und in gesalzenem Wasser weich kochen. Nimmt man sehr junge Kartoffeln, muss man sie nicht unbedingt schälen. Gekochte Kartoffeln in dicke Scheiben schneiden und abkühlen lassen.

Den Chinakohl in fingerbreite Streifen schneiden. Wer den Kohl schön weich bevorzugt, kann ihn auch ganz kurz in kochendem Salzwasser blanchieren. Danach sofort kalt abschrecken und gut abtropfen lassen. Dasselbe gilt für die Sojasprossen, die entweder roh verwendet werden oder zur besseren Verdaulichkeit ca. ½ Minute blanchiert werden können.

Die Bohnen in ca. 2 cm breite Stücke schneiden und 2-3 Minuten in heißem Wasser gar kochen. Die Karotten mit dem Sparschäler in feine Streifen schneiden. Die Salatgurke der Länge nach vierteln und in Scheiben schneiden. Die Eier hart kochen, schälen und vierteln. All das Gemüse gut miteinander in einer großen Schüssel vermengen und mit den Eierspalten garnieren.

Das Erdnussöl in einer Pfanne erhitzen und den feingewürfelten Zwiebel bei niedriger Temperatur anbraten. Gepressten Knoblauch dazugeben und unter regelmäßigem Umrühren anbräunen. Die restlichen Gewürze untermischen und die Pfanne vom Herd nehmen. Zusammen mit der Erdnussbutter zu einer cremigen Sauce verrühren. Bei Bedarf etwas heißes Wasser nachgießen. Nach eigenem Geschmack würzen, wobei eine leicht säuerliche Note hervorschmecken soll.

Den Salat und die noch warme Erdnusssauce auf Tellern anrichten. Wer möchte, kann ihn noch mit gehackten Erdnüssen bestreuen. Danach sofort servieren und genießen!

