Portionen: 6 Koch/Köchin: Andrea Holzer Rezeptautor/Rezeptautorin: Andrea Holzer

Gebackener Ziegenkäse mit Möhrensalat SWR SWR/megaherz Anne Deiß

Zutaten:

Für den gebackenen Ziegenkäse:

2 Eier

1 TL frische Thymianblättchen

1 Prise geriebene Muskatnuss

8 EL Mehl oder Mischung aus Mehl und Semmelbröseln

6 junge gereifte Ziegenfrischkäse oder 600 g Ziegenkäserolle (in 6 Stücke geschnitten)

Frische Minze

Öl zum frittieren

Für den Möhrensalat:

6 Möhren, davon gern eine „bunte“ Möhre

1kl. Zwiebel

1 EL Olivenöl

½ TL Harissa

1 EL Weinessig hell

Zubereitung:

Möhrensalat:

Möhren mit dem Sparschäler längs in dünne Streifen schneiden. Zwiebel schälen und fein hacken. Möhren, Zwiebel, Harissa, Essig und Öl vermischen und etwas durchziehen lassen.

Gebackener Ziegenkäse:

Öl in einer Pfanne oder in einem Topf erhitzen. Ei mit Thymian und Muskat verquirlen. Ziegenkäsetaler zuerst im Ei und dann in Mehl bzw. Mehl-Semmelbröselmischung wenden. Zweimal panieren für dickere Panade. Ziegenkäse im heißen Öl goldbraun backen. Ziegenkäse auf Möhrensalat anrichten und mit frischen Minzblättern dekorieren. Warm servieren.

Tipp:

Das Öl ist heiß genug, wenn an einem ins Öl gehaltenen Holzlöffel kleine Bläschen aufsteigen. Dazu passt Focaccia, Fladenbrot, Ciabatta oder ähnliches.

