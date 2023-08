Portionen: 6 Koch/Köchin: Andrea Holzer Rezeptautor/Rezeptautorin: Andrea Holzer

Ziegenmilcheis mit Sesam und eine warme Feige mit Honig SWR SWR/megaherz Anne Deiß

Zutaten:

Für das Eis:

300 g Ziegenfrischkäse

300ml Ziegenmilch

50 g Puderzucker

2 EL Honig

3 Eigelb L

3 frische Feigen

Für die Balsamicoreduktion:

120 ml Balsamico

100 ml Portwein

100 ml Ziegenmilch

2 EL brauner Zucker

Zum Anrichten:

4 frische Feigen

etwas Honig

4-5 EL heller Sesam

Zubereitung:

Eis:

Frischkäse und 150 ml Milch in einer Schüssel verrühren. Restliche Milch in einem Topf erhitzen, Puderzucker darin auflösen und Honig dazu geben. Währenddessen Eigelb aufschlagen. Erhitzte Milch langsam in das Eigelb unterrühren. Milch-Eigelb-Masse in den Topf zurückgeben und unter Rühren erhitzen, bis sie dickflüssig ist. Milch-Eigelb-Masse zum Frischkäse geben und alles miteinander verrühren. Abkühlen lassen und in die Eismaschine geben. Feigen auskratzen und zur Eismasse in die Maschine geben, ggf. in der Gefriertruhe lagern.

Balsamicoreduktion:

Alle Zutaten für die Balsamicoreduktion in einen kleinen Topf geben und aufkochen. Temperatur herunterdrehen und leicht köcheln lassen (ab und zu umrühren!), bis sie leicht eingedickt ist. Ggf. in eine kleine Flasche abfüllen.

Anrichten:

Sesam in der Pfanne ohne Fett leicht anrösten und abkühlen lassen. Feigen oben kreuzweise einschneiden und bei hoher Temperatur für ca. 5 min. im Ofen grillen. Etwas Reduktion auf die Dessertteller gießen, ggf. mit einem Pinsel verstreichen. Je eine gegrillte Feige daraufsetzen und mit etwas Honig beträufeln. Eiskugeln im abgekühlten Sesam rollen und daneben setzen. Balsamicoreduktion über die Kugeln träufeln und servieren.

Tipp:

Eis, Balsamicoreduktion und gerösteter Sesam können gut vorbereitet werden. So muss kurz vor dem Nachtisch nur noch schön angerichtet werden.

