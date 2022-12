Portionen: 6 Koch/Köchin: Helga Decker Rezeptautor/Rezeptautorin: Helga Decker

Grünkohl-Wirsingsalat mit Orangen und Granatäpfeln

Zutaten:

Für den Grünkohl-Wirsingsalat :

5 Blätter Wirsing

3 Strunk Grünkohl

1-2 Orangen (je nach Größe)

1 Ananas

2 Granatäpfel

Zwei Handvoll Pinienkerne oder Zedernnüsse

Meersalz

Schwarzer Pfeffer

1 EL Oliven- und

1 EL Hanföl

Himbeeressig

Zubereitung:

Wirsing und Grünkohl gut waschen und so fein wie möglich in Streifen schneiden. Den Grünkohl mit Olivenöl und Salz mischen/massieren, so dass er weicher wird und zusammenfällt. Den Himbeeressig nach Geschmack darunter mischen. Die Pinienkerne / Zedernnüsse goldbraun rösten und beiseite stellen. Die Orange(n) wie einen Apfel schälen und dann filetieren, dabei den Saft auffangen und in ein Gefäß zu den Filets tun. Die Ananas in feine Würfel schneiden. Die Kerne aus den Granatäpfeln lösen. Entweder unter den Salat mischen oder darüber streuen. Das Obst unter den Wirsing mischen und die gerösteten Kerne / Nüsse darüber streuen. Das Ganze abschmecken und nach Belieben etwas frischen gemahlenen Pfeffer dazu tun. Eventuell etwas Orangensaft, Agavendicksaft, milden Honig oder eine Prise Zucker hinzufügen.

