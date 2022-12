Portionen: 6 Koch/Köchin: Ulla Bernhard-Räder, Ingrid Jauernik, Michaela Frick Rezeptautor/Rezeptautorin: Ulla Bernhard-Räder, Ingrid Jauernik, Michaela Frick

Gans mit vegetarischer Füllung

Zutaten:

Für die gefüllte Gans von Ulla Bernhard-Räder:

4 kg Gans

Salzwasser

500 g Maronen

300 g Backpflaumen

½ Brötchen

2 Bund Petersilie

1 Zwiebel

3 Eier

Muskatnuss

Salz

Butter zum Anrösten

Für die Soße:

½ l Sahne

¼ l Fond von der Gans

½ l Regent Rotwein

1 EL Kartoffelstärke

Salz, Muskatnuss

Zubereitung:

Gans waschen und trocken tupfen, Innereien herausnehmen. Füllung herstellen: Zwiebel würfeln und in Butter dünsten, Semmel würfeln und dazugeben. Eier trennen. Eiweiß schlagen, Eigelb zu den Semmel- und Zwiebelwürfeln geben. Maronen und Backpflaumen grob zerkleinern, Petersilie klein hacken. Alle Zutaten mischen und kräftig mit Muskatnuss und Salz würzen. Die Füllung in die Gans geben und diese dann im Backofen bei 200 Grad etwa 30 min. anbraten. Danach die Temperatur auf 160 Grad reduzieren und 2,5 Stunden garen. Währenddessen regelmäßig jede halbe Stunde die Gans mit Salzwasser bepinseln.

Fond von der Gans durch ein Haarsieb in einen Topf geben. Sahne und Wein hinzugeben und köcheln lassen. Mit Salz und Muskat abschmecken. Evtl. mit Wasser und Kartoffelstärke binden.

Zutaten:

Für die Schupfnudeln von Michaela Frick:

1 kg gekochte mehlige Kartoffeln (Afra)

5 Eigelb

375 g Mehl

Salz

Muskat

Petersilie

Zubereitung:

Die Pellkartoffeln schälen, noch heiß durch die Kartoffelpresse drücken. Vollständig auskühlen lassen. Mit dem Mehl, dem Eigelb, Salz und Muskat zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einer etwa 2 cm dicken Rolle formen und in 1 cm breite Scheiben schneiden. Die Scheiben nun zu etwa fingerdicken, spitz auslaufenden Röllchen Formen und diese portionsweise in kochendes Salzwasser geben. Die Schupfnudeln garen lassen. Anschließend mit einem Schaumlöffel herausnehmen, mit kaltem Wasser abschreckn und gut abtropfen lassen.

Petersilie fein hacken. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die Schupfnudeln darin goldbraun braten. Mit Petersilie bestreuen und mit Salz würzen.

Zutaten:

Für den Rosenkohl von Ingrid Jauernik:

1 kg Rosenkohl

5 EL Bratöl

150 g Mandelplättchen

½ TL brauner Zucker

100 ml Gemüsebrühe

1 Prise Salz

Zubereitung:

Rosenkohl putzen und die Röschen in etwas Salzwasser ca. 10 Minuten gar dämpfen. Bratöl in einer Pfanne erhitzen. Bei schwacher Hitze die Mandelplättchen hinzugeben, mit Zucker bestreuen und nur leicht erwärmen (nicht anbräunen!). Nun den Rosenkohl dazu geben, wenden. Bevor die Zutaten zu braun werden, mit der Gemüsebrühe ablöschen und sofort servieren.

Zutaten:

Für den Rotkohl von Ingrid Jauernik:

1 kg frischen Rotkohl

½ l Rotwein

1 l Wasser

2 EL Zucker

1 EL Salz

2 Äpfel (Boskop)

2 kleine Zwiebeln

8 Nelken

6 EL Bratöl

Zubereitung:

Den Rotkohl fein hobeln, Zucker und Salz in 1 l kochendem Wasser auflösen, Rotwein hinzugeben, umrühren und über den Rotkohl gießen. 10 Minuten ziehen lassen. Geschälte Zwiebeln mit je 4 Nelken spicken, Äpfel schälen und würfeln. Den Rotkohl abgießen und dabei den Sud auffangen. Das Öl in einem Topf erhitzen. Den Rotkohl mit in den Topf geben, kurz erhitzen und den Sud übergießen. Die Apfelwürfel hinzugeben und das Ganze umrühren. Anschließend die gespickten Zwiebeln in den Rotkohl setzen und alles zusammen ca ½ Stunde bissfest garen, abschmecken und warm servieren.

