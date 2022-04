Rheinhessische Tapas zum Wein

per Mail teilen

Tapas SWR

Zutaten Wutzebratwurschtpralinchen:

1 grobe Bratwurst/Pers.

trockenes Toastbrot, Brötchen oder fertige Semmelbrösel

(frische) Gartenkräutermischung (z.B. Petersilie, Schnittlauch, Liebstöckel, Basilikum, Rosmarin, etc.)

Mehl

Ei

Salz, Pfeffer, Chiliflocken

Zubereitung Wutzebratwurschtpralinchen:

Aus der Füllung jeder Bratwurst, je nach Größe und persönlichem Wunsch 4-6 kleine Kugeln formen. Anschließend im Mixer das gut getrocknete Toastbrot oder Brötchen mit Pfeffer, Salz und den frischen Gartenkräutern zu einer Panade zerkleinern.

Die Bret-Kugeln nacheinander in Mehl, aufgeschlagenem Ei und abschließend in der selbstgemachten Kräuterpanade wälzen. In heißem Butterschmalz goldbraun braten, im Backofen bei 100°C noch kurz nachgaren lassen und anschließend auf einem Küchenpapier etwas abtropfen lassen. Können noch schön warm, aber auch gut kalt zusammen mit Dips, Chutneys oder Relishes angeboten werden.

Zutaten Gemüsestückcher im Weinbackteig:

für 4 Personen:

4 EL Speisestärke

12 EL Mehl

1 TL Backpulver

1 Schuss Mineralwasser

2 Schuss Weißwein

etwas Salz

nach Wunsch gehackte Gartenkräuter

Zubereitung Gemüsestückcher im Weinbackteig:

Lieblingsgemüse wie z.B. Karotten, Zucchini, Kohlrabi, Paprika, Stangensellerie o.a. in fingergroße Stücke schneiden, in den Weinbackteig tauchen und in heißem Öl ausbacken.

Zutaten Birnen-Chili-Zwiebel-Chutney

750g Birnen

250g Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

125g Backpflaumen

125ml Zitronensaft

100ml feinen Weinessig

2 TL Koriander

2 TL Pfeffer

1 TL Cayennepfeffer

1 TL frisch geriebenen Ingwer

2 TL Salz

250g Gelierzucker (2:1)

Zubereitung Birnen-Chili-Zwiebel-Chutney:

Die Birnen (aromatische Sorte am besten) waschen (nicht unbedingt schälen), das Kerngehäuse entfernen, die Birnen in kleine Stücke schneiden, Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein hacken. Die Backpflaumen fein würfeln. Alles mit Essig, Zitronensaft und den Gewürzen verrühren und unter regelmäßigem Rühren zum Kochen bringen. 30-40 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen, immer wieder einmal umrühren. Den Gelierzucker zufügen, aufkochen und drei Minuten sprudelnd kochen lassen. Das Chutney umgehend in saubere Gläser füllen und sofort verschließen.

Zutaten Curry-Aprikosen-Koriander-Frühlingszwiebel-Butter:

250 g Butter

1 Hand voll getrocknete Aprikosen

1 TL gemahlene Koriandersamen

1 Prise Currypulver

1 EL milde, gelbe Currypaste

1 Bund Frühlingszwiebeln

Zubereitung Curry-Aprikosen-Koriander-Frühlingszwiebel-Butter:

Ein zimmerwarmes Stück Butter mit etwa einer Hand voll getrockneten, weichen und feingewürfelten Aprikosen, ca. einem guten Teelöffel frisch zerstoßener Koriandersamen, etwas Currypulver und einem guten Esslöffel milder, gelber Currypaste mischen. Dazu noch fein geschnittene Frühlingszwiebel und Salz. Alles abschmecken und mit frischen Laugengebäck genießen!

