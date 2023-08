Erdbeertiramisu

per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Katja Antony Rezeptautor/Rezeptautorin: Katja Antony

Zutaten:

1,5 kg Erdbeeren

80 g Löffelbisquitts

ca. 4 Eßl. Amarettolikör

2 Päckchen Vanillezucker

100 ml Sahne

300 g Naturjoghurt

½ Päckchen Mandelblättchen (etwas Butter)

Zubereitung:

1. Erdbeeren waschen, in feine Scheiben schneiden, kleinere ganze Erdbeeren für Garnitur zurücklassen

2. Löffelbisquitts in kleine Stücke brechen 3. Mandelblättchen in etwas Butter anrösten, kaltstellen

4. Sahne steif schlagen – etwas steifgeschlagene Sahne zurückbehalten für Garnitur

5. Joghurt und Vanillezucker verrühren, steifgeschlagene Sahne unterheben



Dessert nun folgendermaßen in die Dessertschälchen einfüllen:

1. Geschnittene Erdbeeren

2. Löffelbisquittstückchen mit Amarettolikör beträufeln

3. Mandelblättchen darübergeben

4. Nächste Schicht geschnittene Erdbeeren

5. Joghurt-Sahne Masse darübergeben

6. Garnieren mit gerösteten Mandeln, Edrbeeren und evtl. geschlagener Sahne

