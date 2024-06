Koch/Köchin: Jessica Schönfeld Rezeptautor/Rezeptautorin: Jessica Schönfeld

Jessicas Hauptgang: Zucchini-Schafskäse-Quiche mit Tomaten-Salat und Balsamico-Creme

Zutaten:

Für den Teig:

140 g Mehl

70 g Butter, zimmerwarm

25 g Parmesan, gerieben

gehackte und getrocknete Kräuter nach Wahl (z.B. Oregano, Thymian, Rosmarin,…)

1 großes Ei

Für den Belag:

300 g Zucchini

2 große Eier

150 g Schafskäse

30 g Sonnenblumenkerne

15 g Parmesan, gerieben

75 g saure Sahne

Salz

Pfeffer

gehackte und getrocknete Kräuter nach Wahl

Zubereitung:

Teig:

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut verkneten. In Frischhaltefolie gewickelt 30 Minuten in den Kühlschrank legen.

Danach Teig auf einer bemehlten Fläche ausrollen, in die Springform legen und an den Ecken fest­drücken. Wo der Rand zu niedrig ist, einfach an einer hohen Stelle etwas abschneiden und dort festdrücken, wo etwas fehlt.

Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unter-Hitze (oder 170 Grad Umluft) ca. 20 Min. backen.

Belag:

Während der Teig im Kühlschrank ist, Zucchini kleinschneiden und in Öl anbraten. Eier schaumig schlagen, klein gewürfelten Schafskäse und die restlichen Zutaten dazugeben und gut durchmischen.

Masse auf den vorgebackenen Boden geben und für weitere ca. 20 Minuten mitbacken (bis die Masse fest ist).

