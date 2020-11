Portionen: 6 Koch/Köchin: Bianka Güldenberg Rezeptautor/Rezeptautorin: Bianka Güldenberg

Schmorbraten mit Brezelknödel SWR SWR/megaherz, Johannes Holland

Zutaten:

Schmorbraten:

750 g Rindfleisch (Zungen- oder Siegelstück)

150 g Rückenspeck,

Salz, Pfeffer

250 g Zwiebeln

2 Bund Suppengemüse

4 Pfefferkörner

2 Nelken

10 Wacholderbeeren

½ l Rotwein

¼ l Fleischbrühe

1,5 Gläschen Whiskey

100 g Backpflaumen

50 g geriebene Haselnüsse

2-3 EL Apfelmus

Brezel-Knödel:

8 Brezeln vom Vortag (in Stücken)

2 Zwiebeln klein gehackt

60 g Öl

600 g Milch

4 Eier

1 TL Salz Pfeffer

Karotten-Spaghetti:

500 g Karotten

2 EL Puderzucker

½ Tasse Suppenbrühe

20 g Butter

Salz Pfeffer

½ Bund Petersilie

Karamellisierte Walnüsse:

200 g Walnüsse

150 g Puderzucker

4 EL Hanfsamen

Zubereitung:

Schmorbraten:

Pflaumen mit ¼ l Rotwein über Nacht ziehen lassen.

Speck in Würfel schneiden und glasig dünsten. Dann Fleisch mit Salz und Pfeffer einrieben und in dem ausgelassenen Speck von allen Seiten kräftig anbraten.

Zwiebeln in Würfel schneiden. Suppengemüse putzen und feinschneiden. Das Ganze mit den restlichen Gewürzen zum Fleisch geben. Mit Rotwein und Brühe aufgießen. Ca. 2 Stunden schmoren lassen. WIR: Fleisch schneiden und warmhalten. Später in die fertige Soße geben vor dem Anrichten. Die eingeweichten Pflaumen in der Pfanne mit dem Rotwein erhitzen. Whisky darüber gießen, flambieren und brennend mit den Haselnüssen über den Schmorbraten geben. WIR: Haselnüsse extra in einer Pfanne rösten und am Schluss auf den Teller als Deko drüberstreuen. Soße: Gut einkochen lassen! Zum Schluss Apfelmus zugeben.

Brezel-Knödel:

Zwiebel zerkleinern, Öl zugeben und 2 Minuten im Varoma Thermomix auf Stufe 2 dünsten. Milch zugeben und 2 Minuten bei 60° erwärmen. Eier, Salz, und Pfeffer vermengen und über die Brezelstücke geben. Ziehen lassen. Mit der Hand vermengen. Mit feuchten Händen Knödel formen in den Varoma Thermomix legen und garen lassen.

Karotten-Spaghetti:

Karotten waschen und schälen. Mit einem Gemüse-Spitzer Spaghetti formen. Puderzucker in eine Pfanne geben und zergehen lassen, danach die Spaghetti hinzugeben. Butter und gehackte Petersilie dazu tun und vorsichtig unterheben. Suppenbrühe löffelweise dazugeben und leicht köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit etwas biss auf eine Fleischgabel zu einem Nest drehen.

Karamellisierte Walnüsse:

Walnüsse in der Pfanne rösten. Mit dem Zucker überstreuen und weitererhitzen, bis er karamellisiert. Hanfsamen drüberstreuen. Auf Backpapier abkühlen lassen

