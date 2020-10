Flambierte Äpfel mit Zimt-Mousse SWR SWR/megaherz, Johannes Holland

Koch/Köchin: Paula Weber Rezeptautor/Rezeptautorin: Paula Weber

Zimtmousse:

150 g sehr gute weiße Schokolade (ich habe die von Rapunzel genommen, da braucht man noch nicht mal mehr Vanille und Zucker)

2 Eigelbe

1 ganzes Ei

2 eingeweichte weiße Gelatineblätter

2 EL Rum oder Cognac

2 Eiweiß steif geschlagen mit 1 EL Zucker (je nach Schokolade)

1 gehäufter TL Zimt

1 Prise Vanillepulver

300 ml Sahne steif geschlagen

Flambierte Apfelringe:

2 große aromatische Äpfel (am besten eine alte Sorte mit schöner roter Farbe)

Butter zum Braten

3 EL Honig

3 EL Mandelblättchen

4 EL 80%iger Stroh Rum

Zubereitung:

Zimtmousse:

Die Schokolade in Stücke brechen und mit 2 Eigelben und einem ganzen Ei im heißen Wasserbad mit dem Schneebesen beständig rühren – den Rum und die eingeweichten Gelatineblätter gegen Ende dazu geben – so wie die Masse homogen ist, sofort aus dem Wasserbad nehmen und kurz weiterrühren. Mit der steifen Sahne und dem Eischnee vorsichtig vermischen, bis die Masse homogen ist. Masse über Nacht im Kühlschrank fest werden lassen. Zum Anrichten mit dem Löffel wie Nocken ausstecken und auf den Teller legen.

Schlagsahne: ¼ l Sahne schlagen und mit Spritzbeutel schöne große Tupfer spritzen

Flambierte Apfelringe:

Kernhaus der Äpfel ausstechen und ungeschält in ½ cm dicke Scheiben schneiden.

Die Apfelringe in reichlich Butter anbraten. 3 EL Honig und 3 EL Mandelblättchen dazugeben bis die Ringe noch nicht ganz weich sind – sie sollen nicht auseinanderfallen. In der Pfanne oder evtl. auf einer Platte mit 4 EL 80%igem Stroh Rum übergießen und am besten am Tisch flambieren und danach die Apfelringe auf die gerichteten Teller mit dem Mousse geben

Übersicht aller SWR Rezepte