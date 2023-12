Apfelküchle mit Vanille-Eis

Portionen: 6 Koch/Köchin: Bianka Güldenberg Rezeptautor/Rezeptautorin: Bianka Güldenberg

Zutaten:

Vanilleeis:



2 Vanilleschoten

600 g Milch

200 g Sahne

180 g Zucker (150g)

6 Eigelbe

1 Prise Salz

Apfelküchle:



500 g Mehl

1/3 l Bier

1 Prise Salz

30 g Zucker

2 EL Öl

4 geschlagene Eiweiß

Äpfel nach Bedarf

Zimt Zucker Mischung

Vanilleeis:

Vanilleschoten aufschlitzen und das Merk herauskratzen. Mark und Schoten in den Mixtopf. Milch, Sahne, Zucker, Eigelb und Salz zugeben. 8 Minuten bei 90° erhitzen.

Schoten herausnehmen. Mischung in eine flache Gefrierdose gießen, abdecken, abkühlen lassen und dann mind. 10 Stunden ins Gefrierfach. Nach den 10 Stunden: 15 Minuten in den Kühlschrank stellen, klein schneiden und die Hälfte der Masse in den Mixtopf geben. 20 Sekunden bei Stufe 6 crushen, dann mit Spatel 10 Sekunden bei Stufe 4 cremig rühren. In Schüsselchen umfüllen. Essen!

Apfelküchle:

Alle Zutaten miteinander gut verrühren. Äpfel schälen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Im Bierteig baden und im heißen Fett ausbacken. Auf Teller anrichten und mit Zimt/Zucker/Mischung bestreuen.

