Der Hof von Michaela Holtmann liegt in Gillenfeld, neben dem Pulvermaar in der Vulkaneifel. Die gelernte Landwirtin hat ihn 1984 von ihrer Mutter übernommen und mutig von Rindern auf Ziegen umgestellt. 190 Tiere der Rasse „Weiße- und Bunte Deutsche Edelziege“ werden zweimal täglich gemolken. Die Milch wird in der eigenen Käserei zu bis zu 50 Sorten verarbeitet. Dafür gab es schon Preise.