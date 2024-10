Folge 1: Eispralinen und kreatives Käsehandwerk

Folge 5: Rotes Wild und Fichtenspitzen-Tiramisu

Christine Huber züchtet Rotwild in der Nähe von München. Die Tiere leben in einem so großen und vielseitigen Gelände, dass sie als „freilebend“ gelten. Die Hirsche unterliegen deshalb dem Jagdrecht. Sie werden von Christines Sohn Xaver direkt auf dem Hof zerlegt.

Christines große Leidenschaft sind Kräuter. Die Agrarbetriebswirtin mit einer Unzahl an Weiterbildungen im Bereich ganzheitlicher Gesundheit nutzt sie zur Herstellung von unterschiedlichsten Produkten und Heilanwendungen, außerdem zum traditionellen Räuchern in der Landwirtschaft.