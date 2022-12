Nach einem Auslandsjahr in Australien wurde Christina Burkard klar, dass sie Landwirtin werden will. Ihre beiden Brüder hatten kein Interesse und so kam die Zweitälteste der Geschwister zum Zug. Zusammen mit ihrem Mann Florian halten nun neben Kühen auch Milchziegen. Highlight ihres Dinners ist die Malaga-Torte nach einem Rezept ihrer Oma. mehr...