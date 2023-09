Im Jahr 2000 haben Elise Paluch und ihr Mann ihren Demeter-Hof am Stadtrand von Konstanz neu gegründet. 48 ha Grünland, die meisten davon ausgewiesene Schutzgebiete, werden inzwischen nachhaltig bewirtschaftet und gepflegt. Außerdem bietet Elise Eltern und ihren Kindern eine Auszeit in ihrer „Heukiste“ an.