Oldtimer "Willi" steuert auf der zweiten kulinarischen Reise den Spargel- und Kartoffelhof von Familie Adams an. Er liegt in Polch im Landkreis Mayen-Koblenz. Nadja Adams wird fünf anderen Landfrauen weißen und grünen Spargel in allen Variationen servieren, sogar karamellisiert als süßes Dessert. Davor sind die Gäste mit dem Kartoffelkisten-Gefährt unterwegs - dorthin, wo der Spargel wächst.