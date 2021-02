Marcel Rüttgen, 39 Jahre alt, hat sich gemeinsam mit seinem Partner, Simon Brust, entschieden, ein Kind in Dauerpflege aufzunehmen, das von seinen leiblichen Eltern nicht versorgt werden kann.

Diese sogenannte Vollzeitpflege hat in der Jugendhilfe in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Innerhalb von 17 Jahren ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in einer Pflegefamilie untergebracht sind, von rund 3.200 um mehr als die Hälfte auf ca. 5.000 gestiegen (2002-2017).