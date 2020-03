per Mail teilen

"jung, sexy, pälzisch" - so häßt des, was drei Pälzer Mädsche mache. Die drei wollen nämlisch, dass alle die Palz gut finne. Uff ihre Dubbeglas-Tieschärts zeigen se mit Pälzer Schprüsch un Texte vun Pälzer Musikgruppe, dass se in de Palz dehäm sin - un verdienen aach noch Geld debei.