Florian Lauer ist Winzer in Ayl bei Trier. Er stellt auch Sekt her, möchte aber - wie weitere Winzerinnen und Winzer - aus Umweltschutzgründen auf die Folie am Flaschenhals verzichten. Die Behörden verlangen aber, dass er die sogenannte Sektkapsel wieder anbringt.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) gewährt den Winzern jedoch eine Übergangsfrist: Sie dürfen ihren Sekt ohne Sektkapsel verkaufen, bis es ein gerichtliches Urteil gibt. Am 7. Juli zieht Florian Lauer deswegen vor das Verwaltungsgericht Trier. 50 weitere Winzerinnen und Winzer unterstützen ihn finanziell und moralisch. Die umweltbewussten Weinbetriebe produzieren zusammen mehrere Zehntausend Flaschen Sekt im Jahr. Die Kunden auf der ganzen Welt sind zufrieden, die Winzer auch, aber eigentlich machen diese etwas Verbotenes: Sie verzichten seit Jahren auf die Folie am Flaschenhals, die sogenannte Sektkapsel. "Das fühlt sich für mich äußerst richtig an. Ich kann nur sagen, dass wir moralisch die Guten sind." Florian Lauer (m.) mit zwei seiner Mitstreiter: Anna Reimann, Winzerin aus Kanzem/Saar, und Stephan Steinmetz, Winzer aus Wehr/Mosel. SWR Obwohl die Winzerinnen und Winzer die Umwelt schonen wollen, bekommen sie regelmäßig böse Post von der ADD Trier, die sagt, dass die Folie wieder an die Flasche müsse. "Da sich das Erfordernis der Folienummantelung aus einer unmittelbar anwendbaren EU-Rechtsvorschrift des EU-Binnenmarkts ergibt, ist die ADD als Vollzugsbehörde nach dem An­wendungsvorrang des EU-Rechts zwingend daran gebunden." Seit Anfang Juli sind viele Plastikartikel, wie beispielsweise Strohhalme, in der EU verboten. Kostenlose Plastiktüten gibt es ja auch schon länger nicht mehr. Umso absurder klingt die Geschichte von der Mosel. Einige Sektjahrgänge werden Florian Lauer und seine Kolleginnen und Kollegen noch produzieren, denn Experten erwarten, dass es bis zu sechs Jahre dauern kann, bis der Rechtsstreit auch vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg landet.