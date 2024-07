Wildvogelstation Appenheim kämpft ums Überleben

per Mail teilen

Oliver Schmidt betreibt zusammen mit seiner Partnerin eine Wildvogelauffangstation in Appenheim – alles ehrenamtlich. Nach dem Verlust seines Jobs durch Burnout fehlt der Auffangstation das Geld, das er bisher aus seinen privaten Einkünften in den Verein gesteckt hat. Doch den Vogelschutz aufzugeben kommt für ihn nicht in Frage.