"Willkommen auf dem schönsten Rundwanderweg in Rheinland-Pfalz, den ich kenne." - So lädt Holger Weinpahl zur Wanderung auf der Traumschleife Rheingold ein, derern Name schon nach purer Rheinromantik klingt.

Auf seinem Weg trifft Holger Wienpahl auf den Philosophen Wilhelm Schmid, mit dem er über den Unterschied zwischen Sinn und Glück, zwischen Ja- und Nein-Sagen spricht - und darüber, dass Gelassenheit von "etwas lassen können" kommt.