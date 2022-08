Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine fügt den Menschen extremes Leid zu - in beiden Ländern. Die russische Musikerin Lada B., die seit vielen Jahren in Deutschland lebt und in der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern spielt, berichtet, dass Putins Politik sogar ihre eigene Familie spaltet. Kerstin Bachtler hat mit ihr über den Krieg und über den Reichtum der russischen Kultur gesprochen. Und dabei hat Lada auch ihr russisches Lieblingsgedicht vorgetragen, einen Vers aus Alexander Puschkins Versroman „Eugen Onegin“. mehr...